Fatih Camii'nde cuma namazı kılanlara küfürler savurmuştu! O hadsiz paketlendi

Fatih'te cuma namazı kılanlara ve dini değerlere küfürler eden şahıs yakalanıp gözaltına alındı. Emniyet’e götürülen şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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