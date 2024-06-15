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Fatih Camii'nde cuma namazı kılanlara küfürler savurmuştu! O hadsiz paketlendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 23:34
Fatih'te cuma namazı kılanlara ve dini değerlere küfürler eden şahıs yakalanıp gözaltına alındı. Emniyet’e götürülen şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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