15 Haziran 2024, Cumartesi
Acılar hala taze! Deprem mezarlığında buruk bayram arefesi... “Bizim için bayram eksik olacak”
Türkiye, 6 Şubat tarihinde büyük bir felaketi yaşadı. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerinde binlerce bina yıkılırken binlerce canımız da hayatı kaybetti. Yaşanan acılar hala tazeliğini korurken Hatay'da Kurban Bayramı arefesinde deprem mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar, hüzün içerisinde dua ettiler. İşte kare kare o anlar...
Giriş: 15.06.2024 18:31
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