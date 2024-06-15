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Acılar hala taze! Deprem mezarlığında buruk bayram arefesi... “Bizim için bayram eksik olacak”

Türkiye, 6 Şubat tarihinde büyük bir felaketi yaşadı. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerinde binlerce bina yıkılırken binlerce canımız da hayatı kaybetti. Yaşanan acılar hala tazeliğini korurken Hatay'da Kurban Bayramı arefesinde deprem mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar, hüzün içerisinde dua ettiler. İşte kare kare o anlar...

Giriş: 15.06.2024 18:31
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Acılar hala taze! Deprem mezarlığında buruk bayram arefesi...

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerinde binlerce bina yıkılırken binlerce canımız da hayatı kaybetti.

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Acılar hala taze! Deprem mezarlığında buruk bayram arefesi...

Yaşanan acılar hala tazeliğini korurken Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti.

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Acılar hala taze! Deprem mezarlığında buruk bayram arefesi...

Depremde vefat eden vatandaşlar için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığı kurulmuştu. Her bayram olduğu gibi bu bayramda depremde yakınını kaybeden vatandaşlar, ziyaret için deprem mezarlığına geldiler.

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Acılar hala taze! Deprem mezarlığında buruk bayram arefesi...

Arefe gününden başlayan ziyaretlerde vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadılar. Hatay Büyükşehir Belediyesi de mezarlığı bayraklarla donatarak, ziyaret gerçekleştiren vatandaşlara dikmeleri için çiçek dağıttı.

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Acılar hala taze! Deprem mezarlığında buruk bayram arefesi...

Afetzede vatandaşlar, arefe günü ve bayram boyunca mezarlıklara ulaşımlarını Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen ücretsiz servis araçlarıyla sağlayabilecekler.