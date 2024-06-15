15 Haziran 2024, Cumartesi
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"Kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de bayram trafiği! Drone ile takip sıkı denetim
9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "Kilit kavşak" olarak tanınan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de drone ile denetim yapan ekipler özellikle emniyet şeridi ihlal eden ve trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.