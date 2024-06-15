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Tarihi çarşılarda bayram yoğunluğu! Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nın heyecanı yaşanıyor

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 15.06.2024 17:33
Kurban Bayramı’na sayılı saatler kaldı. Tarihi çarşılarda arife heyecanı yaşanıyor. Diyarbakır'ın tarihi çarşılarında bayram yoğunluğu yaşanıyor mu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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