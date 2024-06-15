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İstanbul'da uyuşturucu ve silah operasyonu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 18:00
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti'nin önlenmesine yönelik Sancaktepe’de yapılan çalışmalarda, Ümraniye'ye bağlı Parsaller Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu ve silah ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda adreste bulunan U.Ş. ve M.D.Ç. gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüpheliler tarafından dışarıya telefon ve silah atıldığının belirlenmesi üzerine bina çevresinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör ile 59 adet fişek, 1 adet sigaraya sarılı vaziyette uyuşturucu madde, 6 adet cep telefonu ve 1 adet laptop ele geçirildi.
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