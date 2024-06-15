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Gamze Özçelik ve Reshad Strik balayı için bakın nereye gitti! Sosyal medyadan paylaştılar...

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, meslektaşı Reshad Strik ile geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Ünlü çiftin evliliği magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik'in balayı tercihleri merak edilirken, ilk paylaşım geldi. Ünlü çift bakın nereye gitmiş...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 14:43 Güncelleme: 15.06.2024 14:47
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Gamze Özçelik ve Reshad Strik balayı için bakın nereye gitti! Sosyal medyadan paylaştılar...

Meslektaşı Uğur Pektaş'la 2008-2011 yılları arasında evli kalan Gamze Özçelik, geçtiğimiz hafta ikinci kez sürpriz bir şekilde evlendi.

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Gamze Özçelik ve Reshad Strik balayı için bakın nereye gitti! Sosyal medyadan paylaştılar...

Eski oyuncu Gamze Özçelik'in ünlü belgesel programcısı Reshad Strik ile evlenmesi sosyal medyada gündem oldu.

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Gamze Özçelik ve Reshad Strik balayı için bakın nereye gitti! Sosyal medyadan paylaştılar...

Güzel oyuncu, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu.

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Gamze Özçelik ve Reshad Strik balayı için bakın nereye gitti! Sosyal medyadan paylaştılar...

Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak yardıma muhtaç pek çok insana kucak açıyordu. Özçelik'in evlendiği isim ise Türkiye'de de yakından tanınıyor.

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Gamze Özçelik ve Reshad Strik balayı için bakın nereye gitti! Sosyal medyadan paylaştılar...

Özçelik, TRT Belgesel'de yayınlanan, 'Ailenin Yeni Üyesi' programıyla sevilen Reshad Strik ile nikah masasına oturdu.