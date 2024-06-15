Gamze Özçelik ve Reshad Strik balayı için bakın nereye gitti! Sosyal medyadan paylaştılar...

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, meslektaşı Reshad Strik ile geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Ünlü çiftin evliliği magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik'in balayı tercihleri merak edilirken, ilk paylaşım geldi. Ünlü çift bakın nereye gitmiş...

ahaber.com.tr Giriş: 15.06.2024 14:43 Güncelleme: 15.06.2024 14:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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