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Kızını ve torununu gözünü kırpmadan katletti! Cani adamın ifadesi çileden çıkardı: Korkutmak için...

Eşine az rastlanır cinayet olayının adresi Eskişehir. Osmaniye'den geldiği Eskişehir'de kızı Merve Karabaş (31) ile torunu Ata Alp Karabaş'ı (7) evlerinden çıktıkları sırada öldüren ve olayın ardından tutuklanan Osman Nuri Keskin'in ifadesi ortaya çıktı. Katil adamın ifadesindeki sözleri de ayrıca çılgına çevirdi.

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 15:13 Güncelleme: 15.06.2024 15:15
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Kızını ve torununu gözünü kırpmadan katletti! Cani adamın ifadesi çileden çıkardı: Korkutmak için...

Osmaniye'de oturan Hatice Keskin, kendisine eziyet ettiği ve kötü davrandığı gerekçesiyle Osman Nuri Keskin'e boşanma davası açarak geçen ay Eskişehir'deki kızı Merve Karabaş'ın yanına geldi.

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Kızını ve torununu gözünü kırpmadan katletti! Cani adamın ifadesi çileden çıkardı: Korkutmak için...

Hatice Keskin, eşi Osman Nuri Keskin hakkında uzaklaştırma ve tedbir kararının yanı sıra bulunduğu ikameti öğrenmemesi için adresine de gizlilik kararı çıkardı. Osman Nuri Keskin, geçen salı günü kendisine ait otomobille Eskişehir'e geldi ve Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki eşi ve kızının kaldığı evi gözledi.

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Kızını ve torununu gözünü kırpmadan katletti! Cani adamın ifadesi çileden çıkardı: Korkutmak için...

Osman Nuri Keskin, perşembe sabah işe gitmek için evden çıkan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak çalışan Merve Karabaş ve oğlu Ata Alp Karabaş'a kapı önündeki otomobile bindikleri sırada belinden çıkardığı tabancayla 5 el ateş etti.

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Kızını ve torununu gözünü kırpmadan katletti! Cani adamın ifadesi çileden çıkardı: Korkutmak için...

Merve Karabaş, otomobilin içinde, oğlu Ata Alp Karabaş ise araçtan kaçmaya çalıştığı sokakta hayatını kaybetti. Osman Nuri Keskin, silah sesini duyarak toplanan mahalleli tarafından sokakta darbedildi.

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Kızını ve torununu gözünü kırpmadan katletti! Cani adamın ifadesi çileden çıkardı: Korkutmak için...
Linç edilmek istenen Keskin'i ihbarla gelen polis ekipleri kurtardı. Kızı ve torunuyla evden çıkan Hatice Keskin'in ise sokağın köşesine çöp atmaya gittiği, bu sayede saldırıdan kurtulduğu belirtildi.