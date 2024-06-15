15 Haziran 2024, Cumartesi
Kızını ve torununu gözünü kırpmadan katletti! Cani adamın ifadesi çileden çıkardı: Korkutmak için...
Eşine az rastlanır cinayet olayının adresi Eskişehir. Osmaniye'den geldiği Eskişehir'de kızı Merve Karabaş (31) ile torunu Ata Alp Karabaş'ı (7) evlerinden çıktıkları sırada öldüren ve olayın ardından tutuklanan Osman Nuri Keskin'in ifadesi ortaya çıktı. Katil adamın ifadesindeki sözleri de ayrıca çılgına çevirdi.
Giriş: 15.06.2024 15:13 Güncelleme: 15.06.2024 15:15
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