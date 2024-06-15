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"Kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de bayram trafiği! Drone ile takip sıkı denetim

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "Kilit kavşak" olarak tanınan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de drone ile denetim yapan ekipler özellikle emniyet şeridi ihlal eden ve trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

ahaber.com.tr AA
Giriş: 15.06.2024 20:12 Güncelleme: 15.06.2024 20:29
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Kilit kavşak olarak bilinen Kırıkkale’de bayram trafiği! Drone ile takip sıkı denetim

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenlerin yola çıkmasıyla, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan "Kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğunluk oluştu. Yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

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Kilit kavşak olarak bilinen Kırıkkale’de bayram trafiği! Drone ile takip sıkı denetim

Zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalara da anında müdahale eden trafik polisleri, sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmasına izin vermiyor.

Karayolları ekipleri ise trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

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Kilit kavşak olarak bilinen Kırıkkale’de bayram trafiği! Drone ile takip sıkı denetim

Öte yandan bayram tedbirleri kapsamında trafik ekiplerince drone ile havadan denetim yapıldı. Ekipler, özellikle emniyet şeridi ihlal eden ve trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

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Kilit kavşak olarak bilinen Kırıkkale’de bayram trafiği! Drone ile takip sıkı denetim

Ulaşımda 43 ilinin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, artan trafik yoğunluğunu yönetmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla, polis ve jandarma ekipleri tarafından kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

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Kilit kavşak olarak bilinen Kırıkkale’de bayram trafiği! Drone ile takip sıkı denetim

Bu denetimlerde, teknolojinin en yeni araçlarından biri olan dronlar da etkin bir şekilde kullanılarak havadan trafik kontrolü sağlandı. Ekipler, özellikle ticari taksilere yönelik de denetimlerini yoğunlaştırdı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.