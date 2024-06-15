"Kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de bayram trafiği! Drone ile takip sıkı denetim

Bu denetimlerde, teknolojinin en yeni araçlarından biri olan dronlar da etkin bir şekilde kullanılarak havadan trafik kontrolü sağlandı. Ekipler, özellikle ticari taksilere yönelik de denetimlerini yoğunlaştırdı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.