Bakan Fidan'dan Ukrayna ve Rusya'ya net uyarı! Köprüden önceki son çıkış... | Türkiye mesajı: Süreci kolaylaştırmaya hazırız

" BU KONFERANS KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ OLABİLİR"

Bu savaşın kitle imha silahlarını içermesi gibi bir riskin de karşı karşıya olduğunu vurgulayan Fidan, "Bugün bu 2 riski önlemek ve savaşa bir son vermek için toplanmış bulunuyoruz. Önümüzde Ukrayna Barış Planı var. Rusya da kısa süre önce kendi şartlarını, kendi koşullarını paylaştı. İçeriği ve öne sürülen koşullardan bağımsız bir şekilde bunların önemli adımlar olduğunu ve umut ışığı olduğunu düşünüyoruz. Ancak her iki taraf da diğer tarafın attığı adımların daha geniş kapsamlı savaş çabalarının bir uzantısı olduğunu düşünüyor. Bu konferans köprüden önceki son çıkış olabilir" ifadelerini kullandı.