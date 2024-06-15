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Bakan Fidan'dan Ukrayna ve Rusya'ya net uyarı! Köprüden önceki son çıkış... | Türkiye mesajı: Süreci kolaylaştırmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,İsviçre'nin ev sahipliğinde Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde konuştu. Bakan Fidan,, Türkiye'nin savaşın başlamasından bu yana diplomatik çabalara aktif olarak katıldığının altını çizerek "Türkiye her zaman olduğu gibi süreci kolaylaştırmaya hazırdır' diyerek Rusya ve Ukrayna'ya 'Bu konferans köprüden önceki son çıkış olabilir' ifadeleriyle kritik uyarıda bulundu.İşte detaylar...

Giriş: 15.06.2024 23:12 Güncelleme: 15.06.2024 23:38
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Bakan Fidan’dan Ukrayna ve Rusya’ya net uyarı! Körpüden önceki son çıkış

Bakan Fidan, İsviçre'nin ev sahipliğinde Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde konuştu.

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Bakan Fidan’dan Ukrayna ve Rusya’ya net uyarı! Körpüden önceki son çıkış

Konuşmasında 2 yılı aşkın bir süredir Avrupa'nın ortasında Ukrayna'nın işgali ile yıkıcı bir savaş yaşandığını aktaran Fidan, "Tahminlere baktığımız zaman kayıpların sayısının 500 binden fazla olduğu görülüyor. Bu artık bir yıpratma savaşına dönmüş durumda. Baktığımız zaman 21. yüzyılda bu trajedinin her gün daha da kötüleşebildiğini görüyoruz" dedi.

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Bakan Fidan’dan Ukrayna ve Rusya’ya net uyarı! Körpüden önceki son çıkış

Savaşın devam etmesiyle 2 önemli riskin ortaya çıktığını belirten Fidan, "Coğrafi olarak bu savaş Ukrayna'nın da ötesine geçebilir. Hali hazırda zaten bu çatışmada şimdiden hatların derinleştiğini görüyoruz ve küresel düzeyde kutuplaşmanın daha da körüklendiğine şahit oluyoruz. Ukrayna ve Rusya arasındaki bu çatışma yakında bir savaştan daha fazlasına dönüşebilir" şeklinde konuştu.

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Bakan Fidan’dan Ukrayna ve Rusya’ya net uyarı! Körpüden önceki son çıkış

" BU KONFERANS KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ OLABİLİR"

Bu savaşın kitle imha silahlarını içermesi gibi bir riskin de karşı karşıya olduğunu vurgulayan Fidan, "Bugün bu 2 riski önlemek ve savaşa bir son vermek için toplanmış bulunuyoruz. Önümüzde Ukrayna Barış Planı var. Rusya da kısa süre önce kendi şartlarını, kendi koşullarını paylaştı. İçeriği ve öne sürülen koşullardan bağımsız bir şekilde bunların önemli adımlar olduğunu ve umut ışığı olduğunu düşünüyoruz. Ancak her iki taraf da diğer tarafın attığı adımların daha geniş kapsamlı savaş çabalarının bir uzantısı olduğunu düşünüyor. Bu konferans köprüden önceki son çıkış olabilir" ifadelerini kullandı.

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Bakan Fidan’dan Ukrayna ve Rusya’ya net uyarı! Körpüden önceki son çıkış

"RUSYA DA SALONDA BULUNSAYDI BU ZİRVE DAHA SONUÇ ODAKLI OLABİLİRdi"

Çatışmanın diğer tarafı olan Rusya'nın da salonda bulunması gerektiğini kaydeden Fidan, "Rusya da salonda bulunsaydı bu zirve daha sonuç odaklı olabilirdi. Halihazırda uygulanmakta olan tedbirleri güçlendirmek için diplomasi ve müzakereleri kullanan kapsamlı ve kapsayıcı bir stratejiye giderek daha fazla ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz" diye konuştu.