Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi!

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitler, bu bayramda da unutulmadı. Bir arife gününde daha Edirnekapı şehitliğinde hüzün hakimdi. Her bayramı buruk geçiren aileler, evlatlarının mezarı başında dua edip Kur’an-ı Kerim okudu.

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