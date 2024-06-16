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Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2024 01:04
Vatan uğruna canlarını feda eden şehitler, bu bayramda da unutulmadı. Bir arife gününde daha Edirnekapı şehitliğinde hüzün hakimdi. Her bayramı buruk geçiren aileler, evlatlarının mezarı başında dua edip Kur’an-ı Kerim okudu.
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Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi!
Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi!
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