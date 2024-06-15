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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin annesine bakın! Kaş göz tıpatıp benziyor! Güzelliğini odan almış...

Al Sancak, Diriliş Ertuğrul, Gönül Dağı, Son Yaz Balkanlar gibi birçok projeyle adından söz ettiren Gülsim Ali İlhan, özellikle Gönül Dağı dizisinde Dilek karakteriyle hafızalara kazındı. Instagram hesabından 2 milyondan fazla takipçisi olan oyuncu, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren oyuncunun annesini görenler ise hayran kaldı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın güzeller güzeli annesi...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 16:11 Güncelleme: 15.06.2024 16:12
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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali’nin annesine bakın! Kaş göz tıpatıp benziyor! Güzelliğini odan almış...

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karateriyle gönülleri fetheden oyuncu Gülsim Ali İlhan kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde...

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali’nin annesine bakın! Kaş göz tıpatıp benziyor! Güzelliğini odan almış...

1995 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen oyuncunun ailesi de merak konusu oldu.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali’nin annesine bakın! Kaş göz tıpatıp benziyor! Güzelliğini odan almış...

Hayranları tarafından yakın takibe alınan İlhan'ı annesiyle yan yana görenler ise şoke oldu.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali’nin annesine bakın! Kaş göz tıpatıp benziyor! Güzelliğini odan almış...

Gülsim Ali'nin paylaşımına "Güzellik genetik", "Annesi daha güzel", "İkiz gibiler" gibi yorumlar yapıldı.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali’nin annesine bakın! Kaş göz tıpatıp benziyor! Güzelliğini odan almış...

İşte Gülsim Ali İlhan başta olmak üzere ünlülerin anneleri...