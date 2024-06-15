Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin annesine bakın! Kaş göz tıpatıp benziyor! Güzelliğini odan almış...

Al Sancak, Diriliş Ertuğrul, Gönül Dağı, Son Yaz Balkanlar gibi birçok projeyle adından söz ettiren Gülsim Ali İlhan, özellikle Gönül Dağı dizisinde Dilek karakteriyle hafızalara kazındı. Instagram hesabından 2 milyondan fazla takipçisi olan oyuncu, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren oyuncunun annesini görenler ise hayran kaldı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın güzeller güzeli annesi...