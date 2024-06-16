Babalar günü geldi! Babanıza en son ne zaman seni seviyorum dediniz?

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan babalar günü geldi çattı. Kurban Bayramının birinci günü aynı zamanda babalar günü. Babalar gününde gençler ve çocuklar en değerli hediyeleriyle sevgilerini göstermeye çalışıyor. A Haber ekipleri sokakta babanıza en son ne zaman seni seviyorum diye sordu. İşte o eğlenceli görüntüler A Haber ekranlarında…

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