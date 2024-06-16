16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Babalar günü geldi! Babanıza en son ne zaman seni seviyorum dediniz?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2024 00:58
Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan babalar günü geldi çattı. Kurban Bayramının birinci günü aynı zamanda babalar günü. Babalar gününde gençler ve çocuklar en değerli hediyeleriyle sevgilerini göstermeye çalışıyor. A Haber ekipleri sokakta babanıza en son ne zaman seni seviyorum diye sordu. İşte o eğlenceli görüntüler A Haber ekranlarında…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi!
Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi!
Babanıza en son ne zaman seni seviyorum dediniz?
Babanıza en son ne zaman seni seviyorum dediniz?
Ataşehir’de kurbanlık pazarında korku dolu anlar!
Ataşehir’de kurbanlık pazarında korku dolu anlar!
Fatih Camii’nde cuma namazı kılanlara küfürler savurmuştu!
Fatih Camii'nde cuma namazı kılanlara küfürler savurmuştu!
Kilit kavşak olarak bilinen Kırıkkale’de bayram trafiği!
"Kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de bayram trafiği!
Yaralılara müdahale edenlere Bırakın ölsün dedi!
Yaralılara müdahale edenlere "Bırakın ölsün" dedi!
Yine bir İETT krizi!
Yine bir İETT krizi!
Yeni doğan bebeğin bulunduğu otomobil kazaya karıştı!
Yeni doğan bebeğin bulunduğu otomobil kazaya karıştı!
Nişanlısını görünce gözyaşlarına boğuldu!
Nişanlısını görünce gözyaşlarına boğuldu!
Arife gününde kurban pazarları!
Arife gününde kurban pazarları!
İstanbul’da uyuşturucu ve silah operasyonu!
İstanbul'da uyuşturucu ve silah operasyonu!
Tarihi çarşılarda bayram yoğunluğu!
Tarihi çarşılarda bayram yoğunluğu!
Daha Fazla Video Göster