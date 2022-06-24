"Kod altın diş" operasyonu! Gazinodaki eğlence son durağı oldu

Denizli’de kendisini savcı olarak tanıttığı yaşlı kadını 30 bin TL dolandıran Leman N., ağzındaki tek altın diş sayesinde yakalandı. Bozdurduğu altın ve dövizlerden gelen parayla gazinoda eğlenirken Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan şüpheli, serbest bırakıldıktan sonra yurt dışına çıkmaya hazırlanırken ikinci kez gözaltına alınıp tutuklandı.