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Kod adı karne operasyonu! Mankene yavru aslan iş insanına kaplan yavrusu

İHA
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Giriş: 25.06.2022 10:12
Hayvan Kaçakçılığı operasyonu kapsamında Beykoz'da kurdukları yasa dışı Hayvanat Bahçesi'nde gözaltına alınan 11 şebeke üyesinin; yasa dışı yollardan İstanbul'a getirdikleri yabani, tropikal ve egzotik hayvanları "Doğum Günü Hediyesi" ve "Karne Hediyesi" etiketleriyle satışa sundukları ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin bir yavru aslanı 10 bin dolara bir mankene, bir Albino Kaplan Yavrusu'nu ise bir iş adamına 100 bin liraya sattıkları saptandı. Bazı hayvanların kaçak yollarla İstanbul'a getirilirken havasızlıktan telef olarak yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Şebeke üyelerinin; kaçak sevkiyat öncesi bayılttıkları bir Kara Akbaba'nın kanatlarını koliye sığabilmesi için keserek kısalttıkları ortaya çıktı.
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