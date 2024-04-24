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Kocaeli'nde otobüs şoförünün burnunu kırdılar

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 24.04.2024 16:53
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otobüs şoförü, husumetlisi tarafından cadde ortasında saldırıya uğradı. Yaralının burnunun kırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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