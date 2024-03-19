19 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kocaeli'nde kiracısına dehşeti yaşattı

Kocaeli'nde kiracısına dehşeti yaşattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2024 16:49
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iş yeri sahibi tartıştığı kiracısını tabanca ile bacağından vurdu.
Giresun için projeleri neler? A Haber’de anlattı
Giresun için projeleri neler? A Haber'de anlattı
Kocaeli’nde kiracısına dehşeti yaşattı
Kocaeli'nde kiracısına dehşeti yaşattı
Hatay’da tedirgin eden manzara
Hatay'da tedirgin eden manzara
Yüksekova’da dere taştı: Ahırları su bastı
Yüksekova'da dere taştı: Ahırları su bastı
3 gün boyunca valizlerle eşya çaldı
3 gün boyunca valizlerle eşya çaldı
Manisa Adliyesinde kavga kamerada!
Manisa Adliyesinde kavga kamerada!
’Makas’ faciasında 22,5 yıla kadar hapis istemi
'Makas’ faciasında 22,5 yıla kadar hapis istemi
Ataşehir’de vatandaşlar kaputu açtı, aracı alevler sardı
Ataşehir'de vatandaşlar kaputu açtı, aracı alevler sardı
Aracından inerken vuruldu! Yer: Kocaeli
Aracından inerken vuruldu! Yer: Kocaeli
Mersinli balıkçılar balon balığı teşvikinden memnun
Mersinli balıkçılar balon balığı teşvikinden memnun
12 katlı iş merkezinde yangın paniği!
12 katlı iş merkezinde yangın paniği!
Konya’da katliam gibi kaza! A Haber olay yerinde
Konya'da katliam gibi kaza! A Haber olay yerinde
Daha Fazla Video Göster