07 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kocaeli'de hasta ve hasta yakınları 3 doktoru dövdü!

Kocaeli'de hasta ve hasta yakınları 3 doktoru dövdü!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2023 23:17
Güncelleme:06.10.2023 23:22
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hasta ve hasta yakınları, tartıştıkları 3 doktora saldırdı. Yaralanan doktorlar tedaviye alındı.
Hasta ve hasta yakınları 3 doktoru dövdü!
Hasta ve hasta yakınları 3 doktoru dövdü!
Gaziantep’te kamyon yoldaki araçlara çarptı!
Gaziantep'te kamyon yoldaki araçlara çarptı!
Evlerde ödev savaşları başladı!
Evlerde ödev savaşları başladı!
Türkiye’nin konuştuğu Remzi amca A Haber’de!
Türkiye’nin konuştuğu Remzi amca A Haber’de!
Kendisini sevmeyenlere kurşun yağdırdı
Kendisini sevmeyenlere kurşun yağdırdı
Türkiye’yi uçuran adam: Demirağ
Türkiye’yi uçuran adam: Demirağ
2 hafta sürecek eş zamanlı gıda denetimi
2 hafta sürecek eş zamanlı gıda denetimi
Eski komşuluklar kalmadı
Eski komşuluklar kalmadı
Montları, atkıları hazırlayın!
Montları, atkıları hazırlayın!
Öğrenciler titremekten yürüyemez hale geldi!
Öğrenciler titremekten yürüyemez hale geldi!
6 elektrikli araç küle döndü! İşte o görüntüler...
6 elektrikli araç küle döndü! İşte o görüntüler...
Öğretmene saldırı kamerada
Öğretmene saldırı kamerada
Daha Fazla Video Göster