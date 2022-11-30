30 Kasım 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kocaeli’de 17 yıllık cinayetin sırrı çözüldü! Katil komşusu çıktı
Kocaeli'de 17 yıl önce koyun otlatırken tüfekle öldürülen Seyfettin Arıcı'nın cinayet şüphelisinin aralarında husumet olan aynı mahalledeki S.D. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan S.D., sorgusunda suçunu itiraf etti. S.D., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.