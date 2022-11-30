Kocaeli’de 17 yıllık cinayetin sırrı çözüldü! Katil komşusu çıktı

Kocaeli'de 17 yıl önce koyun otlatırken tüfekle öldürülen Seyfettin Arıcı'nın cinayet şüphelisinin aralarında husumet olan aynı mahalledeki S.D. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan S.D., sorgusunda suçunu itiraf etti. S.D., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.