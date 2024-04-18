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Koaceli'de market deposunda yangın

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 14:53
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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