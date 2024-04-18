18 Nisan 2024, Perşembe
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Klima bakımı neden önemli? Klima alırken nelere dikkat edilmeli?
Yaz ve kış aylarında sıklıkla kullanılan klimaların bakımı sağlık ve bütçe açısından oldukça önemli. Peki klima alırken nelere dikkat edilmeli? Bakımı nasıl yapılmalı? Merak edilenleri İslim İstanbullu’nun konuğu iklimlendirme uzmanı Ahmet Çalışkan anlattı.