Kızarmış patates ömrü kısaltıyor! İşte kızartmanın zararları

Seveni çok, sevmeyeni az olan günün her saati tüketilebilen patates kızartması ömrümüzden çalıyor. Uzmanlar, yağda kızartılmış besinlerin sağlığı olumsuz etkilediğini söylüyor.

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