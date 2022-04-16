16 Nisan 2022, Cumartesi
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe dünyaya geldi
6 yıl önce Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları Kurt Efe dünyaya geldi. Altın saçlı Kurt Efe'nin babasının kopyası olduğu iddia edildi.