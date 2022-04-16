16 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe dünyaya geldi

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe dünyaya geldi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2022 11:11
6 yıl önce Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları Kurt Efe dünyaya geldi. Altın saçlı Kurt Efe'nin babasının kopyası olduğu iddia edildi.
Yarından itibaren sağanak yağış uyarısı!
Yarından itibaren sağanak yağış uyarısı!
Kurt Efe Tatlıtuğ dünyaya geldi
Kurt Efe Tatlıtuğ dünyaya geldi
Nejat İşler yine alkolün dozunu fazla kaçırdı!
Nejat İşler yine alkolün dozunu fazla kaçırdı!
Çiğli’nin çöple imtihanı!
Çiğli'nin çöple imtihanı!
Tarihin yaşayan şahidi!
Tarihin yaşayan şahidi!
TEM’de zincirleme kaza! Trafik durdu
TEM'de zincirleme kaza! Trafik durdu
Çileden çıkaran görüntü! Çocuk sürücü araçla trafiğe çıktı
Çileden çıkaran görüntü! Çocuk sürücü araçla trafiğe çıktı
500 gram doğdu hayata tutundu!
500 gram doğdu hayata tutundu!
Yunus balıklarından büyüleyici görsel şölen
Yunus balıklarından büyüleyici görsel şölen
Polise giderim diyen kız kardeşlerini infaz ettiler
"Polise giderim" diyen kız kardeşlerini infaz ettiler
3 yaşındaki Fatma’yı eşek ısırdı
3 yaşındaki Fatma'yı eşek ısırdı
İzmir’de çöp krizi! Silahlar konuştu
İzmir’de çöp krizi! Silahlar konuştu
Daha Fazla Video Göster