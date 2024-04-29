29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kitap okurken kurulan düzenekte pedal çeviren öğrenciler okulun elektrik ihtiyacını karşılıyor

Kitap okurken kurulan düzenekte pedal çeviren öğrenciler okulun elektrik ihtiyacını karşılıyor

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2024 15:00
Denizli'nin Kale ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Belenköy'ün çocukları örnek bir çalışmaya imza attı. Bakanlık desteği de alan ‘Egzersiz Yapıyorum, Elektrik Üretiyorum’ projesi kapsamında kurulan düzenekte pedal çeviren öğrenciler kitap okurken okulun elektriğini üretiyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Flamingolar bu yılda geldi!
Flamingolar bu yılda geldi!
Kitap okurken okulun elektriğini üretiyorlar
Kitap okurken okulun elektriğini üretiyorlar
Kimlik dolandırıcılığı! Trafik cezasından öğrendi
Kimlik dolandırıcılığı! Trafik cezasından öğrendi
Türkiye’deki en değerli 2. hazine
Türkiye’deki en değerli 2. hazine
Edanur’u öldüren ihmal! Bilirkişi inceleme yaptı
Edanur'u öldüren ihmal! Bilirkişi inceleme yaptı
Horoz dövüşüne jandarma baskını!
Horoz dövüşüne jandarma baskını!
Esenyurt’ta bir garip kapan hikayesi!
Esenyurt'ta bir garip "kapan" hikayesi!
1938 model aracı yeniledi: Son hali hayran bıraktı
1938 model aracı yeniledi: Son hali hayran bıraktı
Kulağından çıkanlar şaşırttı!
Kulağından çıkanlar şaşırttı!
Lacivert ve Yunus Emre Hollanda’da!
Lacivert ve Yunus Emre Hollanda’da!
Talep yağıyor! İşte özellikleri
Talep yağıyor! İşte özellikleri
Türkiye’nin çay ihracatı yüzde 20 arttı
Türkiye'nin çay ihracatı yüzde 20 arttı
Daha Fazla Video Göster