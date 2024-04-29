29 Nisan 2024, Pazartesi
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Kitap okurken kurulan düzenekte pedal çeviren öğrenciler okulun elektrik ihtiyacını karşılıyor
Denizli'nin Kale ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Belenköy'ün çocukları örnek bir çalışmaya imza attı. Bakanlık desteği de alan ‘Egzersiz Yapıyorum, Elektrik Üretiyorum’ projesi kapsamında kurulan düzenekte pedal çeviren öğrenciler kitap okurken okulun elektriğini üretiyor.