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Kızını öldürüp, kendisini yaralayan torunundan şikayetçi olmadı

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 14:51
Bursa'da, harçlık isteğine olumsuz yanıt veren halası Safiye Vardar'ı (45) öldüren, babaannesi Sabriye Balaban'ı da (72) bıçakla boğazından yaralayan Yiğit Balaban (25), halasının kendisini ağır sözlerle tahrik ettiğini iddia edip, niyetinin onu öldürmek olmadığını söyledi. 'Üst soyu kasten öldürme'den ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanığın babaannesi Sabriye Balaban, "Yiğit kimseyi öldürmek istemedi. Bir anda kavga etmeye başladılar. Kızımın nasıl öldüğünü hatırlamıyorum. Torunumdan şikayetçi değilim" dedi.
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