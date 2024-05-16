16 Mayıs 2024, Perşembe
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Kızını öldürüp, kendisini yaralayan torunundan şikayetçi olmadı
Bursa'da, harçlık isteğine olumsuz yanıt veren halası Safiye Vardar'ı (45) öldüren, babaannesi Sabriye Balaban'ı da (72) bıçakla boğazından yaralayan Yiğit Balaban (25), halasının kendisini ağır sözlerle tahrik ettiğini iddia edip, niyetinin onu öldürmek olmadığını söyledi. 'Üst soyu kasten öldürme'den ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanığın babaannesi Sabriye Balaban, "Yiğit kimseyi öldürmek istemedi. Bir anda kavga etmeye başladılar. Kızımın nasıl öldüğünü hatırlamıyorum. Torunumdan şikayetçi değilim" dedi.