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Boş arazide ters dönen otomobilde yaralı aradılar

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 15:28
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil virajı alamayarak boş araziye devrildi. Kaza sonrası görgü tanıklarının ifadesine göre sürücü ile birlikte yolcular aracı bırakıp yaya olarak kaza yerinden uzaklaştı.
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