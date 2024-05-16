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Kars’ta yoldan çıkan kamyonet çamura saplandı

İHA
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Giriş: 16.05.2024 16:02
Kars’ta yoldan çıkan kamyonet şarampole uçarak çamura saplandı. Kamyonet sürücüsü yaralandı.
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