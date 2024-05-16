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Küçükçekmece’de kadın cinayeti

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 16.05.2024 13:09
Küçükçekmece, yolda bekleyen bir kadına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kadın göğsüne ve boynunda aldığı kurşunlarla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırgan ise kaçtı.
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