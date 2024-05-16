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Haberler Galeri 15 Temmuz'da suikast timine engel olmamışlardı! O astsubaylara 7 yıl sonra dava

15 Temmuz'da suikast timine engel olmamışlardı! O astsubaylara 7 yıl sonra dava

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtikten sonra 2. Ana Jet Üs Komutanlığı Çiğli ve Kaklıç Kuleleri'nde nöbetçi astsubay olarak görev yapan Faruk Ateş ve Hüseyin Sevim hakkında dava açıldı. 2 astsubayın Marmaris'e giden Cumhurbaşkanı suikast timini taşıyan helikopterler başta olmak üzere darbe teşebbüsüne karışan hava araçlarının pistleri kullanmasına izin verdikleri, uçuşa kapatmadıkları, hava araçlarına yakıt ikmali sağladıkları, amirlerine bilgi dahi vermedikleri tespit edildi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 12:06
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15 Temmuz’da suikast timine engel olmamışlardı! O astsubaylara 7 yıl sonra dava

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin askerlerin yargılandığı davada ara kararda Çiğli ve Kaklıç Meydan Kıta Komutanlıkları kule telsiz ve telefon görüşme kayıtları ile tanık ifadeleri doğrultusunda kule görevlileri astsubay Faruk Ateş (43) ile Hüseyin Sevim (34) hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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15 Temmuz’da suikast timine engel olmamışlardı! O astsubaylara 7 yıl sonra dava

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından 2 astsubay hakkında soruşturma başlatıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine giden helikopterlerin ve darbe teşebbüsüne karışan diğer hava araçlarının İzmir 2. Ana Jet Üssü'nden kalkış ve inişine ilişkin tüm ayrıntılar titizlikle incelendi.

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15 Temmuz’da suikast timine engel olmamışlardı! O astsubaylara 7 yıl sonra dava

SUİKAST TİMİNİN TOPLANMA YERİ ÇİĞLİ 2. ANA JET ÜSSÜ
İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunan ve Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan MAK (Muharebe Arama Kurtarma), SAT (Su Altı Taarruz) ve ÖKK (Özel Kuvvetler Komutanlığı) personelinin Marmaris'e gitmeden önce Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nü toplanma yeri olarak kullandığı belirtildi.

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15 Temmuz’da suikast timine engel olmamışlardı! O astsubaylara 7 yıl sonra dava

DARBE GİRİŞİMİNİ DESTEKLER EYLEMLER
Darbe girişiminde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı Çiğli Uçuş Kulesi'nde 15 Temmuz 2016'da nöbetçi astsubay Hüseyin Sevim ile Kaklıç Uçuş Kulesi'nde nöbetçi astsubay Faruk Ateş'in FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi sırasında birbirleriyle bağlantılı ve aynı üsse bağlı olan farklı kulelerde aynı anda nöbetçi olarak görev yaptıkları ve darbe girişimini destekler eylemleri olduğu belirlendi.

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15 Temmuz’da suikast timine engel olmamışlardı! O astsubaylara 7 yıl sonra dava

İddianamede, piste gelen ve giden hava araçlarının sevk ve idaresini sağlayan kule görevlilerinin onayı olmadan hava araçlarının pistten kalkması ve inmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.