15 Temmuz'da suikast timine engel olmamışlardı! O astsubaylara 7 yıl sonra dava
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtikten sonra 2. Ana Jet Üs Komutanlığı Çiğli ve Kaklıç Kuleleri'nde nöbetçi astsubay olarak görev yapan Faruk Ateş ve Hüseyin Sevim hakkında dava açıldı. 2 astsubayın Marmaris'e giden Cumhurbaşkanı suikast timini taşıyan helikopterler başta olmak üzere darbe teşebbüsüne karışan hava araçlarının pistleri kullanmasına izin verdikleri, uçuşa kapatmadıkları, hava araçlarına yakıt ikmali sağladıkları, amirlerine bilgi dahi vermedikleri tespit edildi.