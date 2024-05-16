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İstanbul’da yol verme tartışması! İETT şoförüne tehditler savurdu

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 16.05.2024 16:01
İstanbul Üsküdar'da bir taksici yol verme nedeniyle tartıştığı İETT otobüs şoförünü tehdit etti. Otobüsün camını yumrukladı. Taksici polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
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