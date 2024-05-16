İstanbul’da yol verme tartışması! İETT şoförüne tehditler savurdu

İstanbul Üsküdar'da bir taksici yol verme nedeniyle tartıştığı İETT otobüs şoförünü tehdit etti. Otobüsün camını yumrukladı. Taksici polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

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