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Alman politikacı Martin Neumaier'den ülkeyi karıştıran hareket! Klozet ve tuvalet fırçasını yaladı yüzüne dışkı sürdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 15:03
Almanya'da yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken, Hür Demokrat Parti'nin (Freie Demokratische Partei - FDP) adayı olan Martin Neumaier'in skandal görüntüleri ülkeyi salladı. Alman siyasetçinin umumi tuvalette klozeti ve klozet fırçasını yaladığı, yüzüne dışkı ile Hitler bıyığı çizdiği görüntüler sonrası adaylığı geri çekildi.
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