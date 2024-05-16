Alman politikacı Martin Neumaier'den ülkeyi karıştıran hareket! Klozet ve tuvalet fırçasını yaladı yüzüne dışkı sürdü

Almanya'da yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken, Hür Demokrat Parti'nin (Freie Demokratische Partei - FDP) adayı olan Martin Neumaier'in skandal görüntüleri ülkeyi salladı. Alman siyasetçinin umumi tuvalette klozeti ve klozet fırçasını yaladığı, yüzüne dışkı ile Hitler bıyığı çizdiği görüntüler sonrası adaylığı geri çekildi.