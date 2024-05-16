Başakşehir’de aynı işyerine 1 yılda 3 kez silahlı saldırı

Başakşehir’de bulunan bir emlak ofisine son 1 yıl içerisinde üç kez silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılar toplamda 3 kişi yaralandı. Sonuncusu dün gerçekleşen saldırı da işyeri sahibi de kurusıkı silahla saldırganlara karşılık verdi. Saldırının ne için yapıldığını bilinmezken, saldırganlar ise hala yakalanamadı. Silahlı saldırı anları ve iş yeri sahibinin karşılık verme anı kamerada.