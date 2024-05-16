16 Mayıs 2024, Perşembe
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Esnek zamanlı çalışma nasıl olacak? Memurun mesaisine 6 model
Kamuya esnek çalışma modeli geliyor. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Hangi formüller masada? Özel sektörde esnek çalışma olur mu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında formülleri anlattı.