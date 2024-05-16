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Esnek zamanlı çalışma nasıl olacak? Memurun mesaisine 6 model

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 15:37
Kamuya esnek çalışma modeli geliyor. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Hangi formüller masada? Özel sektörde esnek çalışma olur mu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında formülleri anlattı.
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