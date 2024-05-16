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Metroda içi altın dolu çanta buldu

İHA
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Giriş: 16.05.2024 15:01
Ankara’da yaşayan Nusret Güler çalıştığı iş yerine gitmek için bindiği metroda içi altın dolu bir çanta bulduğunu iddia ederek polis ekiplerine teslim etti.
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Metroda içi altın dolu çanta buldu
Metroda içi altın dolu çanta buldu
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