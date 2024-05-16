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Yıldızlar altında tarih yolculuğu! Antik kent gece de misafirleri ağırlıyor

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 16.05.2024 16:14
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti ziyaretçilerini artık gece de ağırlıyor. Tarihi alan gece müzeciliği uygulaması kapsamında yeniden ışıklandırıldı.
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