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Cipin yayalara çarptığı feci kaza kamerada; 4 yaralı

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 16:14
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cip, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Cesuroğlu'na ardından da kaldırımda servis bekleyen Afganistan uyruklu 3 kişiye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 4 yaya yaralandı.
Cipin yayalara çarptığı feci kaza kamerada
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