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Kırım Tatar sürgününün 80. yılı! Kırım Tatar sürgününde neler yaşandı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 17:52
Tam 80 yıl önceki trajik bir hikaye. Vatanlarından alıkonulup Orta Asya'ya sürgün edilen kırım tatarlarından bahsediyoruz. 1944'te yaşanan o acı, bugün kanayan bir yara haline bürünerek hafızalardaki yerini korumayı sürdürüyor. Kırım tatar sürgününün 80. Yılında o günleri hatırlıyoruz şimdi.
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