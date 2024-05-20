20 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Kireç silosu çöktü; 2 ölü

ahaber.com.tr
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.05.2024 21:42
Toprakkale ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bir demir çelik fabrikasında saat 16.00 sıralarında inşaat aşamasındaki kireç silosu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Fabrikanım kireç üretim tesisindeki kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği silo enkazının altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yaralanan işçiler ise sevk edildiği Osmaniye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kireç silosu çöktü; 2 ölü
Kireç silosu çöktü; 2 ölü
Serinlemek için sulama kanalına girdi!
Serinlemek için sulama kanalına girdi!
Attan düşen hasta için helikopter ambulans havalandı
Attan düşen hasta için helikopter ambulans havalandı
Husumetli iki grup arasında silahlı kavga!
Husumetli iki grup arasında silahlı kavga!
Su borusundan çıkan şoke etti
Su borusundan çıkan şoke etti
Yokuş aşağı kaydı! 9 araca peş peşe çarptı
Yokuş aşağı kaydı! 9 araca peş peşe çarptı
Kurbağa avlayan yılan...
Kurbağa avlayan yılan...
Tokat’taki patlamada bir kişi sağlık kontrolünde
Tokat'taki patlamada bir kişi sağlık kontrolünde
Sultanbeyli’de kayınpeder bıçakla dehşet saçtı
Sultanbeyli’de kayınpeder bıçakla dehşet saçtı
Batman’da şimşekler geceyi aydınlattı
Batman'da şimşekler geceyi aydınlattı
Motokuryenin çarptığı yaya ağır yaralandı
Motokuryenin çarptığı yaya ağır yaralandı
Metro vagonunu ringe çevirdiler
Metro vagonunu ringe çevirdiler
Daha Fazla Video Göster