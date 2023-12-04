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Kiracıyı çıkarmak için demir kapı takan ev sahibi haksız bulundu

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Giriş: 04.12.2023 10:14
İstanbul Tuzla'da bir ev sahibi, iki kiracısının iş yeri olarak kullandığı dairenin önüne demir kapı yaptırmış ve kiracılarını kendi ofislerine sokmamıştı. Üstelik kiralarını düzenli ödedikleri halde. Aradan birkaç ay geçti, sorun bir türlü çözülemedi. Taraflar mahkemelik oldu. Kiracısının kapısına demir kapı yaptıran ev sahibine 6 ay 7 gün hapis cezası verildi.
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