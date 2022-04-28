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Kıbrıs Gazisi'ne acımasız dayak! "Gaziye vurmayın" sözlerine şok yanıt

DHA
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Giriş: 28.04.2022 14:39
Kocaeli'de yaşayan 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Abdullah Al, fırında tartıştığı 3 kişi tarafından darbedildi. Aldığı tekmeler nedeniyle bağırsağı yırtılan ve ameliyat edilen Al, "Dövdükleri sırada beni tanıyan biri dönüp, 'Abdullah Amca gazi vurmayın, etmeyin' dedi. Fakat saldırganlar 'Kim olursa olsun' diyerek saldırmaya devam etti" dedi.
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