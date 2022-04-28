28 Nisan 2022, Perşembe
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Kıbrıs Gazisi'ne acımasız dayak! "Gaziye vurmayın" sözlerine şok yanıt
Kocaeli'de yaşayan 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Abdullah Al, fırında tartıştığı 3 kişi tarafından darbedildi. Aldığı tekmeler nedeniyle bağırsağı yırtılan ve ameliyat edilen Al, "Dövdükleri sırada beni tanıyan biri dönüp, 'Abdullah Amca gazi vurmayın, etmeyin' dedi. Fakat saldırganlar 'Kim olursa olsun' diyerek saldırmaya devam etti" dedi.