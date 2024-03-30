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Keskin tava nasıl yapılır? Lezzet sırrı ne? İşte ustasından keskin tava tarifi

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 09:00
Ramazan'da iftar sofralarını süsleyen yöresel tatları ekrana taşımaya devam ediyoruz. Sırada, Kırıkkale'ye özgü "keskin tava" var. İşte ustasından o özel yemeğin tarifi...
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İşte ustasından keskin tava tarifi
İşte ustasından keskin tava tarifi
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