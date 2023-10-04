Kene avcısı yüzlerce sülün doğaya salındı

Siirt'te yaban hayatını geliştirmek için doğaya bin sülün bırakıldı. Bölgede sülünlerin avlanmasının yasak olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, bu konuda vatandaşların hassasiyet göstermesini istedi.

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