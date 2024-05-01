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Kendisini besleyen makinisti her gün istasyonda bekliyor

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 01.05.2024 16:54
Başkentte bulunan Kayaş tren istasyonunda sokak köpeği, kendisine yemek getiren makinist Semih Mumcu'yu görerek trenin yanında koştu. O anları Mumcu telefonuna kaydetti.
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