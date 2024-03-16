16 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kedi kurtarma operasyonunda ilginç anlar

Kedi kurtarma operasyonunda ilginç anlar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2024 11:37
Güncelleme:16.03.2024 11:37
Elazığ'da bir apartmanın dış kapısına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarma operasyonu sırasında bir kadının "Kediler esnektir, kendisi çıkar" yorumu dikkat çekti. İtfaiye personeli uyarılar üzerine işlerine odaklanırken, kendi yöntemleriyle kısa sürede kedi kurtarıldı.
Hırsız çaldığı ürünleri çantaya ve göğsüne sakladı
Hırsız çaldığı ürünleri çantaya ve göğsüne sakladı
Kedi kurtarma operasyonunda ilginç anlar
Kedi kurtarma operasyonunda ilginç anlar
Güvercinler drona böyle çarptı
Güvercinler drona böyle çarptı
Nesilleri tehlike altında, kendileri şehirde
Nesilleri tehlike altında, kendileri şehirde
Daire fiyatına müstakil yaşam!
Daire fiyatına müstakil yaşam!
Husumetlisine kurşun yağdırdı
Husumetlisine kurşun yağdırdı
Kulübeyi ayılar bastı!
Kulübeyi ayılar bastı!
Yaşananlar annelik içgüdüsüyle açıklanabilir mi?
Yaşananlar annelik içgüdüsüyle açıklanabilir mi?
Havladı sahibinin başını yaktı
Havladı sahibinin başını yaktı
Umut yolculuğu facia ile bitti!
Umut yolculuğu facia ile bitti!
Isparta’da kamyonetle otomobil çarpıştı!
Isparta’da kamyonetle otomobil çarpıştı!
Kendisini rahatsız eden adamı evire çevire dövdü!
Kendisini rahatsız eden adamı evire çevire dövdü!
Daha Fazla Video Göster