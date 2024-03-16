Kedi kurtarma operasyonunda ilginç anlar

Elazığ'da bir apartmanın dış kapısına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarma operasyonu sırasında bir kadının "Kediler esnektir, kendisi çıkar" yorumu dikkat çekti. İtfaiye personeli uyarılar üzerine işlerine odaklanırken, kendi yöntemleriyle kısa sürede kedi kurtarıldı.