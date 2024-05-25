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Keçiler araba kaputuna çıktı! Keçilerin kaput inadı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 25.05.2024 17:03
Son dakika haberleri... İstanbul Arnavutköy'de keçi sürüsü, bir otomobilin kaputuna çıktı. Aracı çizikler içinde bırakan keçiler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Keçiler araba kaputuna çıktı!
Keçiler araba kaputuna çıktı!
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