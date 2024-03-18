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Kebapçılarda iftar yoğunluğu

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 18:44
Adana'daki kebapçılarda iftar yoğunluğu yaşanıyor. Kebapseverler oruçlarını meşhur lezzetle açıyor. İşte Adana'da iftara doğru son hazırlıklar...
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