05 Mart 2024, Salı
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Kaza değil cinayet! Samsun'da trafik canavarı polise çarptı! 1 şehit...
Samsun'da kazaya karışıp olay yerinden kaçan otomobil için polis ekipleri harekete geçerken Özgür B.’nin kullandığı 55 SA 335 plakalı otomobil, polis memuru Orhan Mutlu tarafından durdurulmak istendi. Ancak kaçan araç, polis memuru Orhan Mutlu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce 55 A 58629 plakalı polis aracının üstüne, sonra ise kaldırıma düşen 46 yaşındaki polis memuru Orhan Mutlu olay yerinde şehit oldu. Polis aracı içerinde bulunan diğer polis memuru Ali Suat Vanlı da yaralandı.