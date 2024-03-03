03 Mart 2024, Pazar
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Kayseri'de vahşet: Eniştesini tabanca ile öldürüp, otomobille üzerinden geçti
Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Yener Koçer ile eniştesi Sertan Temel arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Koçer yanında getirdiği tabancayla eniştesine ateş etti. Başına 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Sertaç Temel yere yığıldı. Bu sırada otomobiline binen Koçer, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerde yatan eniştesinin üzerinden geçti. Bu yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, Koçer daha sonra otomobille bölgeden uzaklaştı.