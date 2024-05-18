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Kayseri’de özel çocuklara "QR kodlu" koruma

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 18.05.2024 14:08
Kayseri'de bir özel eğitim uygulama okulundaki engelli öğrenciler için okutulduğunda öğrenci ve velilerinin bilgilerinin bulunduğu QR kodlu bileklik tasarlandı.
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