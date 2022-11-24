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Kayseri’de ölümle burun buruna! 5 metreden düştü cami ile duvar arasında sıkıştı

DHA
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Giriş: 24.11.2022 13:33
Kayseri'de Öğretmenler Günü’nde 2 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil, korkulukları yıkıp 5 metre yükseklikten düştü. İstinat duvarı ile cami duvarı arasına sıkışan otomobildeki öğretmenler ile 1 kız çocuğu yaralandı.
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