29 Mart 2024, Cuma
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Kaybetmediği seçim yok! İstikrarlı biçimde seçim kaybediyor: Arkadaşlarım bile bana oy vermiyor
Hindistan onu konuşuyor. Adı Padmarajan. Ancak ona herkes "seçim kralı" diyor. Çünkü 36 yıldır her seçime giriyor. Kıdemli aday tam 238 kez yenilse de pes edecek gibi değil. Nisan ayındaki yarışta da şimdiden kaybetmeye hazırlanıyor.