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Kaybetmediği seçim yok! İstikrarlı biçimde seçim kaybediyor: Arkadaşlarım bile bana oy vermiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2024 09:10
Hindistan onu konuşuyor. Adı Padmarajan. Ancak ona herkes "seçim kralı" diyor. Çünkü 36 yıldır her seçime giriyor. Kıdemli aday tam 238 kez yenilse de pes edecek gibi değil. Nisan ayındaki yarışta da şimdiden kaybetmeye hazırlanıyor.
Kaybetmediği seçim yok! KAYBETMEDİĞİ SEÇİM YOK!

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